Jasper (JASPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003351 $ 0.00003351 $ 0.00003351 24J Rendah $ 0.00008377 $ 0.00008377 $ 0.00008377 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003351$ 0.00003351 $ 0.00003351 24J Tinggi $ 0.00008377$ 0.00008377 $ 0.00008377 Sepanjang Masa $ 0.00099204$ 0.00099204 $ 0.00099204 Harga Terendah $ 0.00002359$ 0.00002359 $ 0.00002359 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) +82.91% Perubahan Harga (7D) +95.93% Perubahan Harga (7D) +95.93%

Jasper (JASPER) harga masa nyata ialah $0.00006244. Sepanjang 24 jam yang lalu, JASPER didagangkan antara $ 0.00003351 rendah dan $ 0.00008377 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JASPER sepanjang masa ialah $ 0.00099204, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002359.

Dari segi prestasi jangka pendek, JASPER telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +82.91% dalam 24 jam dan +95.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jasper (JASPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.36K$ 62.36K $ 62.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.36K$ 62.36K $ 62.36K Bekalan Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Jumlah Bekalan 999,708,116.305448 999,708,116.305448 999,708,116.305448

Had Pasaran semasa Jasper ialah $ 62.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JASPER ialah 999.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999708116.305448. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.36K.