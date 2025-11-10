jAsset jUSD Harga Hari Ini

Harga langsung jAsset jUSD (JUSD) hari ini ialah $ 0.965143, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.965143 setiap JUSD.

jAsset jUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 650,465, dengan bekalan edaran sebanyak 673.96K JUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JUSD didagangkan antara $ 0.961846 (rendah) dan $ 1.01 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.062, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.35345.

Dalam prestasi jangka pendek, JUSD dipindahkan -1.12% dalam sejam terakhir dan -1.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

jAsset jUSD (JUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 650.47K$ 650.47K $ 650.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 650.47K$ 650.47K $ 650.47K Bekalan Peredaran 673.96K 673.96K 673.96K Jumlah Bekalan 673,956.6538498776 673,956.6538498776 673,956.6538498776

Had Pasaran semasa jAsset jUSD ialah $ 650.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUSD ialah 673.96K, dengan jumlah bekalan sebanyak 673956.6538498776. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 650.47K.