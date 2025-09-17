Lagi Mengenai JTVO

Jatevo Logo

Jatevo Harga (JTVO)

Tidak tersenarai

1 JTVO ke USD Harga Langsung:

$0.00053499
$0.00053499$0.00053499
+14.30%1D
mexc
USD
Jatevo (JTVO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:10:17 (UTC+8)

Jatevo (JTVO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00583512
$ 0.00583512$ 0.00583512

$ 0
$ 0$ 0

+5.14%

+14.33%

-3.02%

-3.02%

Jatevo (JTVO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JTVO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JTVO sepanjang masa ialah $ 0.00583512, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JTVO telah berubah sebanyak +5.14% sejak sejam yang lalu, +14.33% dalam 24 jam dan -3.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jatevo (JTVO) Maklumat Pasaran

$ 527.42K
$ 527.42K$ 527.42K

--
----

$ 527.42K
$ 527.42K$ 527.42K

999.97M
999.97M 999.97M

999,968,582.5436488
999,968,582.5436488 999,968,582.5436488

Had Pasaran semasa Jatevo ialah $ 527.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JTVO ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999968582.5436488. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 527.42K.

Jatevo (JTVO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Jatevo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Jatevo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Jatevo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Jatevo kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+14.33%
30 Hari$ 0+199.60%
60 Hari$ 0+79.75%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Jatevo (JTVO)

JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure.

Jatevo (JTVO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Jatevo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Jatevo (JTVO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jatevo (JTVO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jatevo.

Semak Jatevo ramalan harga sekarang!

JTVO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Jatevo (JTVO)

Memahami tokenomik Jatevo (JTVO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JTVO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jatevo (JTVO)

Berapakah nilai Jatevo (JTVO) hari ini?
Harga langsung JTVO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JTVO ke USD?
Harga semasa JTVO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Jatevo?
Had pasaran untuk JTVO ialah $ 527.42K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JTVO?
Bekalan edaran JTVO ialah 999.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JTVO?
JTVO mencapai harga ATH sebanyak 0.00583512 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JTVO?
JTVO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan JTVO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JTVOialah -- USD.
Adakah JTVO akan naik lebih tinggi tahun ini?
JTVO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JTVOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:10:17 (UTC+8)

Penafian

