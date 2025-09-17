Jatevo (JTVO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00583512$ 0.00583512 $ 0.00583512 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +5.14% Perubahan Harga (1D) +14.33% Perubahan Harga (7D) -3.02% Perubahan Harga (7D) -3.02%

Jatevo (JTVO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JTVO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JTVO sepanjang masa ialah $ 0.00583512, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JTVO telah berubah sebanyak +5.14% sejak sejam yang lalu, +14.33% dalam 24 jam dan -3.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jatevo (JTVO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 527.42K$ 527.42K $ 527.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 527.42K$ 527.42K $ 527.42K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,968,582.5436488 999,968,582.5436488 999,968,582.5436488

Had Pasaran semasa Jatevo ialah $ 527.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JTVO ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999968582.5436488. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 527.42K.