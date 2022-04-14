Tokenomik Jatevo (JTVO)
Jatevo (JTVO) Maklumat
JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure.
Jatevo (JTVO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jatevo (JTVO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Jatevo (JTVO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Jatevo (JTVO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token JTVO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token JTVO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik JTVO, terokai JTVO harga langsung token!
JTVO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju JTVO? Halaman ramalan harga JTVO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.