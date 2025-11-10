Javlis Harga Hari Ini

Harga langsung Javlis (JAVLIS) hari ini ialah $ 0.0004892, dengan 4.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JAVLIS kepada USD penukaran adalah $ 0.0004892 setiap JAVLIS.

Javlis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 442,536, dengan bekalan edaran sebanyak 904.61M JAVLIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JAVLIS didagangkan antara $ 0.00044175 (rendah) dan $ 0.00048813 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00133477, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00019973.

Dalam prestasi jangka pendek, JAVLIS dipindahkan +0.62% dalam sejam terakhir dan -17.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Javlis (JAVLIS) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Javlis ialah $ 442.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JAVLIS ialah 904.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 904610625.6403859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 442.54K.