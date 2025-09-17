Javsphere (JAV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00376113 24J Tinggi $ 0.00389814 Sepanjang Masa $ 0.405124 Harga Terendah $ 0.00376113 Perubahan Harga (1J) +0.75% Perubahan Harga (1D) +1.11% Perubahan Harga (7D) -4.20%

Javsphere (JAV) harga masa nyata ialah $0.00388003. Sepanjang 24 jam yang lalu, JAV didagangkan antara $ 0.00376113 rendah dan $ 0.00389814 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JAV sepanjang masa ialah $ 0.405124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00376113.

Dari segi prestasi jangka pendek, JAV telah berubah sebanyak +0.75% sejak sejam yang lalu, +1.11% dalam 24 jam dan -4.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Javsphere (JAV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.07M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.13M Bekalan Peredaran 276.94M Jumlah Bekalan 806,528,426.0

Had Pasaran semasa Javsphere ialah $ 1.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JAV ialah 276.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 806528426.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.13M.