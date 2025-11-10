Jeeteroo Harga Hari Ini

Harga langsung Jeeteroo (JEET) hari ini ialah --, dengan 1.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JEET kepada USD penukaran adalah -- setiap JEET.

Jeeteroo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 113,795, dengan bekalan edaran sebanyak 307.49M JEET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JEET didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00139124, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, JEET dipindahkan +0.75% dalam sejam terakhir dan -18.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Jeeteroo (JEET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 113.80K$ 113.80K $ 113.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 369.85K$ 369.85K $ 369.85K Bekalan Peredaran 307.49M 307.49M 307.49M Jumlah Bekalan 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Had Pasaran semasa Jeeteroo ialah $ 113.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JEET ialah 307.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999390795.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 369.85K.