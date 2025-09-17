Apakah itu Jefe (JEFE)

JEFE TOKEN is a premier gaming platform in the world of cryptocurrency, leveraging the power of NFTs with unparalleled utility in Play 2 Earn and Burn games within the ever-evolving Metaverse. Our platform offers cutting-edge virtual reality and mobile gaming experiences that truly push the limits of what is possible. At the heart of our platform is our vibrant community of $JEFES. These holders not only have a significant stake in the token, but are also uniquely represented in the games through JEFE NFT Avatars. Join our community today to experience the thrill of immersive gaming and cutting-edge blockchain technology, all in one incredible JEFE SOCIETY. Welcome to the JEFE TOKEN NFT Collection, where you can find a wide variety of unique skins, wearables, avatars, land, accessories, and more. Our NFTs are assigned to different missions and challenges within the $JEFE ecosystem of games, and serve as your representation in the Metaverse and gaming-blockchain NFT games. FOUR MAJOR ELEMENTS THAT WE OFFER: Video Game Development Virtual Reality NFT Art Blockchain Technology SETTING THE MOOD WITH JEFE SOCIETY Our fusion of art and blockchain technology has resulted in the creation of JEFE NFTs, which are tokens bounded to images, video & music, that can be played in our games where you can learn & have fun competing with other JEFES from all over the world. As a JEFE TOKEN holder, you're eligible for a unique FREE NFT mint of your unique avatar. All you have to do is contribute to the JEFE SOCIETY. TAX STRUCTURE Tax Structure: We are tax free.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Jefe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Jefe (JEFE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jefe (JEFE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jefe.

Semak Jefe ramalan harga sekarang!

JEFE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Jefe (JEFE)

Memahami tokenomik Jefe (JEFE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JEFE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jefe (JEFE) Berapakah nilai Jefe (JEFE) hari ini? Harga langsung JEFE dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JEFE ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa JEFE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Jefe? Had pasaran untuk JEFE ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JEFE? Bekalan edaran JEFE ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JEFE? JEFE mencapai harga ATH sebanyak 1.1 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JEFE? JEFE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan JEFE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JEFEialah $ 39.85 USD . Adakah JEFE akan naik lebih tinggi tahun ini? JEFE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JEFEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Jefe (JEFE) Kemas Kini Industri Penting