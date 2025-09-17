Jeff (JEFF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.93 $ 5.93 $ 5.93 24J Rendah $ 6.04 $ 6.04 $ 6.04 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.93$ 5.93 $ 5.93 24J Tinggi $ 6.04$ 6.04 $ 6.04 Sepanjang Masa $ 130.31$ 130.31 $ 130.31 Harga Terendah $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +1.17% Perubahan Harga (7D) -1.90% Perubahan Harga (7D) -1.90%

Jeff (JEFF) harga masa nyata ialah $6.02. Sepanjang 24 jam yang lalu, JEFF didagangkan antara $ 5.93 rendah dan $ 6.04 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JEFF sepanjang masa ialah $ 130.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.88.

Dari segi prestasi jangka pendek, JEFF telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +1.17% dalam 24 jam dan -1.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jeff (JEFF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Bekalan Peredaran 998.40K 998.40K 998.40K Jumlah Bekalan 998,404.0 998,404.0 998,404.0

Had Pasaran semasa Jeff ialah $ 6.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JEFF ialah 998.40K, dengan jumlah bekalan sebanyak 998404.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.01M.