JEFFWorld Token (JEFF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00155516 $ 0.00155516 $ 0.00155516 24J Rendah $ 0.00156563 $ 0.00156563 $ 0.00156563 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00155516$ 0.00155516 $ 0.00155516 24J Tinggi $ 0.00156563$ 0.00156563 $ 0.00156563 Sepanjang Masa $ 0.182621$ 0.182621 $ 0.182621 Harga Terendah $ 0.00100036$ 0.00100036 $ 0.00100036 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +3.00% Perubahan Harga (7D) +3.00%

JEFFWorld Token (JEFF) harga masa nyata ialah $0.00156247. Sepanjang 24 jam yang lalu, JEFF didagangkan antara $ 0.00155516 rendah dan $ 0.00156563 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JEFF sepanjang masa ialah $ 0.182621, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00100036.

Dari segi prestasi jangka pendek, JEFF telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JEFFWorld Token (JEFF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 36.32K$ 36.32K $ 36.32K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,400,000,000.0 1,400,000,000.0 1,400,000,000.0

Had Pasaran semasa JEFFWorld Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 36.32K. Bekalan edaran JEFF ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.