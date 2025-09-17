JellfFishCoin (JELLYFC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.67% Perubahan Harga (7D) -7.63% Perubahan Harga (7D) -7.63%

JellfFishCoin (JELLYFC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JELLYFC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JELLYFC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JELLYFC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.67% dalam 24 jam dan -7.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JellfFishCoin (JELLYFC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 81.82K$ 81.82K $ 81.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.82K$ 81.82K $ 81.82K Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,960,047.723181 999,960,047.723181 999,960,047.723181

Had Pasaran semasa JellfFishCoin ialah $ 81.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JELLYFC ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999960047.723181. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.82K.