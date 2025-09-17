Jellification (JELLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +1.00% Perubahan Harga (7D) +1.00%

Jellification (JELLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JELLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JELLY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JELLY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +1.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jellification (JELLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Bekalan Peredaran 999.07M 999.07M 999.07M Jumlah Bekalan 999,068,664.58798 999,068,664.58798 999,068,664.58798

Had Pasaran semasa Jellification ialah $ 7.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JELLY ialah 999.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999068664.58798. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.08K.