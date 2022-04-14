Tokenomik Jellification (JELLY)

Tokenomik Jellification (JELLY)

Lihat cerapan utama tentang Jellification (JELLY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Jellification (JELLY) Maklumat

Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let’s make crypto more fun together with Jellification!

Laman Web Rasmi:
https://jellification.com

Jellification (JELLY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jellification (JELLY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.70K
Jumlah Bekalan:
$ 999.07M
Bekalan Edaran:
$ 999.07M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.70K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00023949
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000485
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Jellification (JELLY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Jellification (JELLY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JELLY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JELLY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JELLY, terokai JELLY harga langsung token!

JELLY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju JELLY? Halaman ramalan harga JELLY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.