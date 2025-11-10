JELLY TIME Harga Hari Ini

Harga langsung JELLY TIME (JELLY) hari ini ialah $ 0.00001579, dengan 4.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JELLY kepada USD penukaran adalah $ 0.00001579 setiap JELLY.

JELLY TIME kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,785.59, dengan bekalan edaran sebanyak 999.64M JELLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JELLY didagangkan antara $ 0.00001484 (rendah) dan $ 0.00001591 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0015406, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001324.

Dalam prestasi jangka pendek, JELLY dipindahkan -0.77% dalam sejam terakhir dan -0.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

JELLY TIME (JELLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.79K$ 15.79K $ 15.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.79K$ 15.79K $ 15.79K Bekalan Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Jumlah Bekalan 999,641,261.742198 999,641,261.742198 999,641,261.742198

Had Pasaran semasa JELLY TIME ialah $ 15.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JELLY ialah 999.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999641261.742198. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.79K.