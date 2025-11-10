BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga JELLY TIME langsung hari ini ialah 0.00001579 USD.JELLY modal pasaran ialah 15,785.59 USD. Jejaki masa nyata JELLY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga JELLY TIME langsung hari ini ialah 0.00001579 USD.JELLY modal pasaran ialah 15,785.59 USD. Jejaki masa nyata JELLY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai JELLY

Maklumat Harga JELLY

Apakah JELLY

Laman Web Rasmi JELLY

Tokenomik JELLY

Ramalan Harga JELLY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

JELLY TIME Logo

JELLY TIME Harga (JELLY)

Tidak tersenarai

1 JELLY ke USD Harga Langsung:

--
----
+4.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
JELLY TIME (JELLY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:25:18 (UTC+8)

JELLY TIME Harga Hari Ini

Harga langsung JELLY TIME (JELLY) hari ini ialah $ 0.00001579, dengan 4.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JELLY kepada USD penukaran adalah $ 0.00001579 setiap JELLY.

JELLY TIME kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,785.59, dengan bekalan edaran sebanyak 999.64M JELLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JELLY didagangkan antara $ 0.00001484 (rendah) dan $ 0.00001591 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0015406, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001324.

Dalam prestasi jangka pendek, JELLY dipindahkan -0.77% dalam sejam terakhir dan -0.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

JELLY TIME (JELLY) Maklumat Pasaran

$ 15.79K
$ 15.79K$ 15.79K

--
----

$ 15.79K
$ 15.79K$ 15.79K

999.64M
999.64M 999.64M

999,641,261.742198
999,641,261.742198 999,641,261.742198

Had Pasaran semasa JELLY TIME ialah $ 15.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JELLY ialah 999.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999641261.742198. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.79K.

JELLY TIME Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001484
$ 0.00001484$ 0.00001484
24J Rendah
$ 0.00001591
$ 0.00001591$ 0.00001591
24J Tinggi

$ 0.00001484
$ 0.00001484$ 0.00001484

$ 0.00001591
$ 0.00001591$ 0.00001591

$ 0.0015406
$ 0.0015406$ 0.0015406

$ 0.00001324
$ 0.00001324$ 0.00001324

-0.77%

+4.18%

-0.26%

-0.26%

JELLY TIME (JELLY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga JELLY TIME kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga JELLY TIME kepada USD adalah $ -0.0000035027.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga JELLY TIME kepada USD adalah $ -0.0000133359.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga JELLY TIME kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.18%
30 Hari$ -0.0000035027-22.18%
60 Hari$ -0.0000133359-84.45%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk JELLY TIME

JELLY TIME (JELLY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JELLY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
JELLY TIME (JELLY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga JELLY TIME berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga JELLY TIME yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk JELLY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik JELLY TIME Ramalan Harga.

Apakah itu JELLY TIME (JELLY)

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

JELLY TIME (JELLY) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JELLY TIME

Berapakah nilai 1 JELLY TIME pada tahun 2030?
Jika JELLY TIME berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga JELLY TIME berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:25:18 (UTC+8)

JELLY TIME (JELLY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang JELLY TIME

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04159
$0.04159$0.04159

+107.95%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1126
$0.1126$0.1126

+18.52%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000375
$0.00000000000375$0.00000000000375

+58.89%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003800
$0.000003800$0.000003800

+46.15%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.014167
$0.014167$0.014167

+39.93%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00353
$0.00353$0.00353

+17.66%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001800
$0.0000001800$0.0000001800

+38.46%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.