Jellyverse (JLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00197606 24J Tinggi $ 0.00202719 Sepanjang Masa $ 0.134589 Harga Terendah $ 0.00197152 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) -0.49% Perubahan Harga (7D) -7.70%

Jellyverse (JLY) harga masa nyata ialah $0.00197661. Sepanjang 24 jam yang lalu, JLY didagangkan antara $ 0.00197606 rendah dan $ 0.00202719 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JLY sepanjang masa ialah $ 0.134589, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00197152.

Dari segi prestasi jangka pendek, JLY telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan -7.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jellyverse (JLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 597.58K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01M Bekalan Peredaran 302.41M Jumlah Bekalan 510,264,738.4299989

Had Pasaran semasa Jellyverse ialah $ 597.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JLY ialah 302.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 510264738.4299989. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01M.