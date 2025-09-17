Jenna (JENNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0012333$ 0.0012333 $ 0.0012333 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.93% Perubahan Harga (7D) +4.89% Perubahan Harga (7D) +4.89%

Jenna (JENNA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JENNA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JENNA sepanjang masa ialah $ 0.0012333, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JENNA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.93% dalam 24 jam dan +4.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jenna (JENNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Bekalan Peredaran 949.64M 949.64M 949.64M Jumlah Bekalan 999,466,386.56449 999,466,386.56449 999,466,386.56449

Had Pasaran semasa Jenna ialah $ 15.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JENNA ialah 949.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999466386.56449. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.90K.