Tokenomik Jenna (JENNA)

Lihat cerapan utama tentang Jenna (JENNA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Jenna (JENNA) Maklumat

Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies.

Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.

Laman Web Rasmi:
https://www.jennamagent.com/

Jenna (JENNA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jenna (JENNA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.05K
$ 15.05K
Jumlah Bekalan:
$ 999.47M
$ 999.47M
Bekalan Edaran:
$ 949.64M
$ 949.64M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.84K
$ 15.84K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0012333
$ 0.0012333
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Jenna (JENNA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Jenna (JENNA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JENNA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JENNA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JENNA, terokai JENNA harga langsung token!

JENNA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju JENNA? Halaman ramalan harga JENNA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

