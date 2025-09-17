Jeo Boden (BODEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0025247 $ 0.0025247 $ 0.0025247 24J Rendah $ 0.00258263 $ 0.00258263 $ 0.00258263 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0025247$ 0.0025247 $ 0.0025247 24J Tinggi $ 0.00258263$ 0.00258263 $ 0.00258263 Sepanjang Masa $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Harga Terendah $ 0.00175942$ 0.00175942 $ 0.00175942 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +0.25% Perubahan Harga (7D) -4.70% Perubahan Harga (7D) -4.70%

Jeo Boden (BODEN) harga masa nyata ialah $0.00255361. Sepanjang 24 jam yang lalu, BODEN didagangkan antara $ 0.0025247 rendah dan $ 0.00258263 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BODEN sepanjang masa ialah $ 1.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00175942.

Dari segi prestasi jangka pendek, BODEN telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +0.25% dalam 24 jam dan -4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jeo Boden (BODEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Bekalan Peredaran 690.33M 690.33M 690.33M Jumlah Bekalan 690,325,163.0 690,325,163.0 690,325,163.0

Had Pasaran semasa Jeo Boden ialah $ 1.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BODEN ialah 690.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 690325163.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.76M.