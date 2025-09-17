jeo rogen (ROGEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00050115 $ 0.00050115 $ 0.00050115 24J Rendah $ 0.00052914 $ 0.00052914 $ 0.00052914 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00050115$ 0.00050115 $ 0.00050115 24J Tinggi $ 0.00052914$ 0.00052914 $ 0.00052914 Sepanjang Masa $ 0.00191537$ 0.00191537 $ 0.00191537 Harga Terendah $ 0.00011082$ 0.00011082 $ 0.00011082 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) +1.38% Perubahan Harga (7D) -4.59% Perubahan Harga (7D) -4.59%

jeo rogen (ROGEN) harga masa nyata ialah $0.00050806. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROGEN didagangkan antara $ 0.00050115 rendah dan $ 0.00052914 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROGEN sepanjang masa ialah $ 0.00191537, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011082.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROGEN telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan -4.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

jeo rogen (ROGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 510.08K$ 510.08K $ 510.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 510.08K$ 510.08K $ 510.08K Bekalan Peredaran 999.01M 999.01M 999.01M Jumlah Bekalan 999,005,393.27478 999,005,393.27478 999,005,393.27478

Had Pasaran semasa jeo rogen ialah $ 510.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROGEN ialah 999.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999005393.27478. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 510.08K.