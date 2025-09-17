Lagi Mengenai ROGEN

jeo rogen Harga (ROGEN)

Tidak tersenarai

1 ROGEN ke USD Harga Langsung:

$0.00051057
+1.00%1D
jeo rogen (ROGEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:10:34 (UTC+8)

jeo rogen (ROGEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00050115
24J Rendah
$ 0.00052914
24J Tinggi

$ 0.00050115
$ 0.00052914
$ 0.00191537
$ 0.00011082
-0.18%

+1.38%

-4.59%

-4.59%

jeo rogen (ROGEN) harga masa nyata ialah $0.00050806. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROGEN didagangkan antara $ 0.00050115 rendah dan $ 0.00052914 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROGEN sepanjang masa ialah $ 0.00191537, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011082.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROGEN telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan -4.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

jeo rogen (ROGEN) Maklumat Pasaran

$ 510.08K
--
$ 510.08K
999.01M
999,005,393.27478
Had Pasaran semasa jeo rogen ialah $ 510.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROGEN ialah 999.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999005393.27478. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 510.08K.

jeo rogen (ROGEN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga jeo rogen kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga jeo rogen kepada USD adalah $ -0.0000496049.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga jeo rogen kepada USD adalah $ +0.0000523998.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga jeo rogen kepada USD adalah $ +0.0000355377775747555.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.38%
30 Hari$ -0.0000496049-9.76%
60 Hari$ +0.0000523998+10.31%
90 Hari$ +0.0000355377775747555+7.52%

Apakah itu jeo rogen (ROGEN)

Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast!

jeo rogen (ROGEN) Sumber

jeo rogen Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai jeo rogen (ROGEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset jeo rogen (ROGEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk jeo rogen.

Semak jeo rogen ramalan harga sekarang!

ROGEN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik jeo rogen (ROGEN)

Memahami tokenomik jeo rogen (ROGEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROGEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai jeo rogen (ROGEN)

Berapakah nilai jeo rogen (ROGEN) hari ini?
Harga langsung ROGEN dalam USD ialah 0.00050806 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ROGEN ke USD?
Harga semasa ROGEN ke USD ialah $ 0.00050806. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran jeo rogen?
Had pasaran untuk ROGEN ialah $ 510.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ROGEN?
Bekalan edaran ROGEN ialah 999.01M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROGEN?
ROGEN mencapai harga ATH sebanyak 0.00191537 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROGEN?
ROGEN melihat harga ATL sebanyak 0.00011082 USD.
Berapakah jumlah dagangan ROGEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROGENialah -- USD.
Adakah ROGEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
ROGEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROGENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
jeo rogen (ROGEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

