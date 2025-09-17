Jester (JEST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 6.87 $ 6.87 $ 6.87 24J Rendah $ 7.27 $ 7.27 $ 7.27 24J Tinggi 24J Rendah $ 6.87$ 6.87 $ 6.87 24J Tinggi $ 7.27$ 7.27 $ 7.27 Sepanjang Masa $ 15.79$ 15.79 $ 15.79 Harga Terendah $ 0.552133$ 0.552133 $ 0.552133 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) -2.92% Perubahan Harga (7D) +15.46% Perubahan Harga (7D) +15.46%

Jester (JEST) harga masa nyata ialah $7.03. Sepanjang 24 jam yang lalu, JEST didagangkan antara $ 6.87 rendah dan $ 7.27 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JEST sepanjang masa ialah $ 15.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.552133.

Dari segi prestasi jangka pendek, JEST telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -2.92% dalam 24 jam dan +15.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jester (JEST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.00M$ 7.00M $ 7.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.00M$ 7.00M $ 7.00M Bekalan Peredaran 995.00K 995.00K 995.00K Jumlah Bekalan 995,000.0 995,000.0 995,000.0

Had Pasaran semasa Jester ialah $ 7.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JEST ialah 995.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 995000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.00M.