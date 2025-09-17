Apakah itu Jesus Coin (JESUS)

**What is Jesus Coin?** Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. **What makes your project unique?** Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. **History of your project.** Jesus Coin was conceived by [Maker Lee](https://twitter.com/0xmakerlee), after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on [PinkSale.finance](https://pinksale.finance/) (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on [UniSwap.](https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70) **What’s next for your project?** Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. **What can your token be used for?** Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value.

Jesus Coin (JESUS) Sumber Laman Web Rasmi

Jesus Coin Ramalan Harga (USD)

JESUS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Jesus Coin (JESUS)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jesus Coin (JESUS) Berapakah nilai Jesus Coin (JESUS) hari ini? Harga langsung JESUS dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JESUS ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa JESUS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Jesus Coin? Had pasaran untuk JESUS ialah $ 5.19M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JESUS? Bekalan edaran JESUS ialah 156.53T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JESUS? JESUS mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JESUS? JESUS melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan JESUS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JESUSialah -- USD . Adakah JESUS akan naik lebih tinggi tahun ini? JESUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JESUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Jesus Coin (JESUS) Kemas Kini Industri Penting