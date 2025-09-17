JET (JET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.738315$ 0.738315 $ 0.738315 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +103.81% Perubahan Harga (7D) +111.20% Perubahan Harga (7D) +111.20%

JET (JET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JET sepanjang masa ialah $ 0.738315, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JET telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +103.81% dalam 24 jam dan +111.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JET (JET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 105.62K$ 105.62K $ 105.62K Bekalan Peredaran 156.26M 156.26M 156.26M Jumlah Bekalan 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

Had Pasaran semasa JET ialah $ 9.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JET ialah 156.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1700000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 105.62K.