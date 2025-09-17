Jetcat (JETCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.42% Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +6.83% Perubahan Harga (7D) +6.83%

Jetcat (JETCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JETCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JETCAT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JETCAT telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +6.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jetcat (JETCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.20K$ 17.20K $ 17.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.12K$ 19.12K $ 19.12K Bekalan Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Jumlah Bekalan 999,995,732.31 999,995,732.31 999,995,732.31

Had Pasaran semasa Jetcat ialah $ 17.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JETCAT ialah 900.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995732.31. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.12K.