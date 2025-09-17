JETT CRYPTO (JETT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.097105 $ 0.097105 $ 0.097105 24J Rendah $ 0.098827 $ 0.098827 $ 0.098827 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.097105$ 0.097105 $ 0.097105 24J Tinggi $ 0.098827$ 0.098827 $ 0.098827 Sepanjang Masa $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Harga Terendah $ 0.083634$ 0.083634 $ 0.083634 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.14% Perubahan Harga (7D) +5.15% Perubahan Harga (7D) +5.15%

JETT CRYPTO (JETT) harga masa nyata ialah $0.098628. Sepanjang 24 jam yang lalu, JETT didagangkan antara $ 0.097105 rendah dan $ 0.098827 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JETT sepanjang masa ialah $ 1.048, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.083634.

Dari segi prestasi jangka pendek, JETT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan +5.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JETT CRYPTO (JETT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.86M$ 9.86M $ 9.86M Bekalan Peredaran 28.77M 28.77M 28.77M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa JETT CRYPTO ialah $ 2.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JETT ialah 28.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.86M.