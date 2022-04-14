Tokenomik JETT CRYPTO (JETT)

Lihat cerapan utama tentang JETT CRYPTO (JETT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

JETT CRYPTO (JETT) Maklumat

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts.

Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

Laman Web Rasmi:
https://jettcrypto.in/
Kertas putih:
https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf

JETT CRYPTO (JETT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk JETT CRYPTO (JETT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2,84M
$ 2,84M$ 2,84M
Jumlah Bekalan:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Bekalan Edaran:
$ 28,77M
$ 28,77M$ 28,77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9,87M
$ 9,87M
$ 9,87M$ 9,87M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1,048
$ 1,048
$ 1,048$ 1,048
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0,083634
$ 0,083634
$ 0,083634$ 0,083634
Harga Semasa:
$ 0,098725
$ 0,098725$ 0,098725

Tokenomik JETT CRYPTO (JETT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik JETT CRYPTO (JETT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JETT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JETT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JETT, terokai JETT harga langsung token!

JETT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju JETT? Halaman ramalan harga JETT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.