Jewels Da Goat (JEWELS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JEWELS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JEWELS sepanjang masa ialah $ 0.0073292, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, JEWELS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Jewels Da Goat ialah $ 25.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JEWELS ialah 998.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998903489.03455. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.46K.
Pada hari ini, perubahan harga Jewels Da Goat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Jewels Da Goat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Jewels Da Goat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Jewels Da Goat kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|+1.89%
|60 Hari
|$ 0
|-3.99%
|90 Hari
|$ 0
|--
Jewels holds a special place in the heart of P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, as the second goat to be rescued and rehabilitated by this beloved sanctuary. P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, known for its mission to rescue and care for animals in need, has become a safe haven for countless animals, offering them a chance to heal, grow, and thrive. Jewels’ journey to the farm is a testament to the unwavering dedication and compassion of the farm's caretakers, who work tirelessly to provide a better life for every animal that comes through their doors. Before coming to the farm, Jewels had a difficult and uncertain life. She was found in an area where goats were often neglected, wandering without proper care, food, or shelter. Like many animals in similar situations, Jewels was weak, malnourished, and in desperate need of medical attention. It was during this challenging time that P'Nuts the Squirrels Freedom Farm stepped in to provide a lifeline. After her rescue, Jewels was brought to the farm, where she was immediately given the medical care, nourishment, and attention she so desperately needed. At P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, Jewels was given the time and space to heal. The farm’s staff worked closely with veterinarians to ensure her physical recovery, while also focusing on her emotional well-being. She was slowly integrated into the farm’s close-knit community of animals, learning to trust humans and other animals again. This process of rehabilitation took time, but the farm’s nurturing environment proved to be the perfect place for Jewels to regain her strength and confidence. As Jewels settled into her new home, she became a symbol of resilience and hope. Her transformation from a lost, neglected goat to a strong, confident animal was nothing short of remarkable. Her journey was a reminder of the importance of compassion, as well as the power of second chances. Jewels’ story touched the hearts of everyone who encountered her, inspiring others to support the mission of P'Nuts the Squirrels Freedom Farm. Today, Jewels continues to live at P'Nuts, where she enjoys the company of other rescued animals and the love of the farm’s devoted staff. She is a beloved figure at the farm, embodying the sanctuary's mission of providing a safe, loving environment for animals in need. Jewels’ story is a shining example of the difference that a caring community can make in the life of an animal, offering hope and healing to those who need it most.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
