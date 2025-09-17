Lagi Mengenai JEX

JEXchange Logo

JEXchange Harga (JEX)

Tidak tersenarai

1 JEX ke USD Harga Langsung:

$0.00165967
$0.00165967$0.00165967
-0.90%1D
USD
JEXchange (JEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 23:47:34 (UTC+8)

JEXchange (JEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.06%

-0.78%

-1.98%

-1.98%

JEXchange (JEX) harga masa nyata ialah $0.00166273. Sepanjang 24 jam yang lalu, JEX didagangkan antara $ 0.00165576 rendah dan $ 0.00171518 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JEX sepanjang masa ialah $ 0.00959624, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JEX telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan -1.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JEXchange (JEX) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa JEXchange ialah $ 300.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JEX ialah 180.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 180459746.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.06K.

JEXchange (JEX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga JEXchange kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga JEXchange kepada USD adalah $ +0.0000227983.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga JEXchange kepada USD adalah $ -0.0000031324.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga JEXchange kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.78%
30 Hari$ +0.0000227983+1.37%
60 Hari$ -0.0000031324-0.18%
90 Hari$ 0--

Apakah itu JEXchange (JEX)

JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party.

JEXchange (JEX) Sumber

Laman Web Rasmi

JEXchange Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai JEXchange (JEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JEXchange (JEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JEXchange.

Semak JEXchange ramalan harga sekarang!

JEX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik JEXchange (JEX)

Memahami tokenomik JEXchange (JEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JEXchange (JEX)

Berapakah nilai JEXchange (JEX) hari ini?
Harga langsung JEX dalam USD ialah 0.00166273 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JEX ke USD?
Harga semasa JEX ke USD ialah $ 0.00166273. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran JEXchange?
Had pasaran untuk JEX ialah $ 300.06K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JEX?
Bekalan edaran JEX ialah 180.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JEX?
JEX mencapai harga ATH sebanyak 0.00959624 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JEX?
JEX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan JEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JEXialah -- USD.
Adakah JEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
JEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 23:47:34 (UTC+8)

JEXchange (JEX) Kemas Kini Industri Penting

