JEXchange (JEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00165576 24J Tinggi $ 0.00171518 Sepanjang Masa $ 0.00959624 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -0.78% Perubahan Harga (7D) -1.98%

JEXchange (JEX) harga masa nyata ialah $0.00166273. Sepanjang 24 jam yang lalu, JEX didagangkan antara $ 0.00165576 rendah dan $ 0.00171518 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JEX sepanjang masa ialah $ 0.00959624, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JEX telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan -1.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JEXchange (JEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 300.06K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.06K Bekalan Peredaran 180.46M Jumlah Bekalan 180,459,746.0

Had Pasaran semasa JEXchange ialah $ 300.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JEX ialah 180.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 180459746.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.06K.