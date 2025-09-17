Jigsaw USD Harga (JUSD)
--
--
+0.21%
+0.21%
Jigsaw USD (JUSD) harga masa nyata ialah $1.002. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUSD didagangkan antara $ 1.002 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUSD sepanjang masa ialah $ 1.007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.995177.
Dari segi prestasi jangka pendek, JUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Jigsaw USD ialah $ 515.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUSD ialah 515.10K, dengan jumlah bekalan sebanyak 515100.3098137018. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 515.89K.
Pada hari ini, perubahan harga Jigsaw USD kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Jigsaw USD kepada USD adalah $ +0.0026121138.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Jigsaw USD kepada USD adalah $ +0.0005751480.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Jigsaw USD kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ +0.0026121138
|+0.26%
|60 Hari
|$ +0.0005751480
|+0.06%
|90 Hari
|$ 0
|--
Jigsaw Finance is a DeFi protocol focused on dynamic collateral management and stablecoin issuance. The platform introduces a CDP (Collateralized Debt Position)-based system that allows users to deposit a variety of supported cryptoassets as collateral to mint the protocol’s native stablecoin, jUSD. Jigsaw Finance is designed to increase composability within the DeFi ecosystem. Unlike traditional CDP systems where collateral remains locked until debt repayment, Jigsaw enables users to dynamically reallocate their collateral across whitelisted protocols. This functionality allows users to pursue optimal yield opportunities while maintaining active debt positions. Supported collateral types can be moved into yield-optimizing platforms, liquidity pools, or lending markets without requiring loan closure. The minting process allows users to borrow jUSD against eligible collateral at a protocol-defined Loan-to-Value (LTV) ratio, depending on the specific asset. A minting fee applies upon creation of each debt position. Once minted, jUSD can be used within the Jigsaw ecosystem for various financial strategies, such as looping, liquidity provision, or leveraged exposure to underlying assets. Borrowing activity is governed by parameters including maximum LTV ratios, borrowing interest rates, and liquidation thresholds to maintain systemic stability. Health ratios are continuously monitored, and users whose positions fall below minimum collateral requirements are subject to liquidation mechanisms designed to protect the solvency of the protocol. Jigsaw Finance integrates with external yield platforms such as Pendle, Spectra, Reservoir, and others, allowing users to deposit their collateral into third-party venues while maintaining their borrowing capacity. This structure optimizes capital efficiency, as users can generate yield on their collateral without sacrificing liquidity access. In addition to core integrations, Jigsaw extends composability by partnering with leading protocols including Aave, Dinero, Fluid, Nucleus, Elixir, Usual, and EtherFi pools. Users can redeploy collateral across these whitelisted DeFi protocols to maximize yield potential. Jigsaw also supports seamless collateral asset swapping without requiring debt repayment. Users can swap between collateralized assets (e.g., BTC ↔️ ETH or USDC ↔️ USDe) while keeping their CDP positions intact. This enhances flexibility and enables users to adjust their strategies dynamically as market conditions change. The stablecoin jUSD is pegged to the U.S. dollar and is backed by overcollateralized debt positions. It is designed for use within DeFi applications, including payments, trading, liquidity mining, and additional yield farming opportunities, offering a stable and predictable unit of account. All collateral deposited through Jigsaw flows directly into partner protocols, enhancing liquidity and value within their ecosystems. By combining dynamic collateral management, stablecoin issuance, and deep DeFi integrations, Jigsaw Finance offers users a flexible framework for capital optimization and yield generation.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Jigsaw USD (JUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jigsaw USD (JUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jigsaw USD.
Semak Jigsaw USD ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Jigsaw USD (JUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.