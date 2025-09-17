Jill Boden (JILLBODEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.54% Perubahan Harga (7D) +13.54%

Jill Boden (JILLBODEN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JILLBODEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JILLBODEN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JILLBODEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jill Boden (JILLBODEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Bekalan Peredaran 998.23M 998.23M 998.23M Jumlah Bekalan 998,232,748.827369 998,232,748.827369 998,232,748.827369

Had Pasaran semasa Jill Boden ialah $ 12.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JILLBODEN ialah 998.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998232748.827369. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.36K.