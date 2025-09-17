Apakah itu Jim (JIM)

What is the project about? RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated. What makes your project unique? Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet. History of your project. The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps. What’s next for your project? RoastHimJim intends to challenge the boundaries of AI. First will be improvement of the bot that we already have. The road map is to increase the functionality to all social platforms eg. Discord, Telegram etc What can your token be used for? Other than holders being able to support the project and the innovation behind the AI. They can join in the ever-lasting Meme culture of CT. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Jim (JIM) Sumber Laman Web Rasmi

Jim Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Jim (JIM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jim (JIM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jim.

Semak Jim ramalan harga sekarang!

JIM kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Jim (JIM)

Memahami tokenomik Jim (JIM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JIM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jim (JIM) Berapakah nilai Jim (JIM) hari ini? Harga langsung JIM dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JIM ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa JIM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Jim? Had pasaran untuk JIM ialah $ 703.44K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JIM? Bekalan edaran JIM ialah 228.88B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JIM? JIM mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JIM? JIM melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan JIM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JIMialah -- USD . Adakah JIM akan naik lebih tinggi tahun ini? JIM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JIMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Jim (JIM) Kemas Kini Industri Penting