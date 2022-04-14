Tokenomik Jimmy on Solana (JIMMY)
Jimmy on Solana (JIMMY) Maklumat
Jimmy has big dreams of becoming a millionaire. He heard stories of people making it by buying meme coins and he was convinced that he could do the same.
Jimmy had always been fascinated with internet culture and had a knack for creating viral memes. He knew that memes were all the rage these days and thought that he could create a meme that was both fun and profitable.
Excited by the prospect of his newfound idea, Jimmy began working tirelessly on his meme coin. He spent countless hours researching the best blockchain technology to use and crafting the perfect marketing strategy to attract investors.
He created a Twitter for his coin and began posting memes to attract attention. To his surprise, people began to take notice. As the value of Jimmy's meme coin began to skyrocket, he started getting invited to speak at Twitter spaces and even landed a few interviews on national news shows.
With great success came great responsibility. Jimmy soon realized that he needed to work hard to maintain the value of his coin and protect his investors. He hired a team of developers to help him manage his coin and continued to work tirelessly to improve it.
Jimmy on Solana (JIMMY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jimmy on Solana (JIMMY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Jimmy on Solana (JIMMY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Jimmy on Solana (JIMMY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token JIMMY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token JIMMY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik JIMMY, terokai JIMMY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.