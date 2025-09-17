JindoJinju (JINDOJINJU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -1.29% Perubahan Harga (7D) +13.87% Perubahan Harga (7D) +13.87%

JindoJinju (JINDOJINJU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JINDOJINJU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JINDOJINJU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JINDOJINJU telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -1.29% dalam 24 jam dan +13.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JindoJinju (JINDOJINJU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.98K$ 40.98K $ 40.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.15K$ 43.15K $ 43.15K Bekalan Peredaran 949.87M 949.87M 949.87M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa JindoJinju ialah $ 40.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JINDOJINJU ialah 949.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.15K.