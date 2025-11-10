Jingle Harga Hari Ini

Harga langsung Jingle (JINGLE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JINGLE kepada USD penukaran adalah -- setiap JINGLE.

Jingle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,893.86, dengan bekalan edaran sebanyak 998.12M JINGLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JINGLE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01915846, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, JINGLE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Jingle (JINGLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Bekalan Peredaran 998.12M 998.12M 998.12M Jumlah Bekalan 998,124,333.179383 998,124,333.179383 998,124,333.179383

Had Pasaran semasa Jingle ialah $ 9.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JINGLE ialah 998.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998124333.179383. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.89K.