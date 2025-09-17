JINX (JINX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00288201$ 0.00288201 $ 0.00288201 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +1.59% Perubahan Harga (7D) -4.65% Perubahan Harga (7D) -4.65%

JINX (JINX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JINX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JINX sepanjang masa ialah $ 0.00288201, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JINX telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +1.59% dalam 24 jam dan -4.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JINX (JINX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.33K$ 49.33K $ 49.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.33K$ 49.33K $ 49.33K Bekalan Peredaran 789.87M 789.87M 789.87M Jumlah Bekalan 789,869,011.2832961 789,869,011.2832961 789,869,011.2832961

Had Pasaran semasa JINX ialah $ 49.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JINX ialah 789.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 789869011.2832961. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.33K.