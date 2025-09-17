Jito Staked SOL (JITOSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 285.24 $ 285.24 $ 285.24 24J Rendah $ 295.89 $ 295.89 $ 295.89 24J Tinggi 24J Rendah $ 285.24$ 285.24 $ 285.24 24J Tinggi $ 295.89$ 295.89 $ 295.89 Sepanjang Masa $ 339.52$ 339.52 $ 339.52 Harga Terendah $ 0.57898$ 0.57898 $ 0.57898 Perubahan Harga (1J) -0.37% Perubahan Harga (1D) +1.07% Perubahan Harga (7D) +9.00% Perubahan Harga (7D) +9.00%

Jito Staked SOL (JITOSOL) harga masa nyata ialah $290.58. Sepanjang 24 jam yang lalu, JITOSOL didagangkan antara $ 285.24 rendah dan $ 295.89 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JITOSOL sepanjang masa ialah $ 339.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.57898.

Dari segi prestasi jangka pendek, JITOSOL telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, +1.07% dalam 24 jam dan +9.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jito Staked SOL (JITOSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.54B$ 3.54B $ 3.54B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.54B$ 3.54B $ 3.54B Bekalan Peredaran 12.17M 12.17M 12.17M Jumlah Bekalan 12,171,732.95727158 12,171,732.95727158 12,171,732.95727158

Had Pasaran semasa Jito Staked SOL ialah $ 3.54B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JITOSOL ialah 12.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12171732.95727158. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.54B.