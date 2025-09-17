Jjmoji (JJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.704426$ 0.704426 $ 0.704426 Harga Terendah $ 0.01128036$ 0.01128036 $ 0.01128036 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.82% Perubahan Harga (7D) +1.82%

Jjmoji (JJ) harga masa nyata ialah $0.02718692. Sepanjang 24 jam yang lalu, JJ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JJ sepanjang masa ialah $ 0.704426, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01128036.

Dari segi prestasi jangka pendek, JJ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jjmoji (JJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 11.52$ 11.52 $ 11.52 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.19K$ 27.19K $ 27.19K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Jjmoji ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.52. Bekalan edaran JJ ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.19K.