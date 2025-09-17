JOBCOIN (JOBCOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00360761 24J Tinggi $ 0.00394529 Sepanjang Masa $ 0.01110616 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.95% Perubahan Harga (1D) +2.37% Perubahan Harga (7D) +6.96%

JOBCOIN (JOBCOIN) harga masa nyata ialah $0.00383479. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOBCOIN didagangkan antara $ 0.00360761 rendah dan $ 0.00394529 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOBCOIN sepanjang masa ialah $ 0.01110616, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOBCOIN telah berubah sebanyak -1.95% sejak sejam yang lalu, +2.37% dalam 24 jam dan +6.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JOBCOIN (JOBCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.83M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.83M Bekalan Peredaran 999.87M Jumlah Bekalan 999,873,405.92

Had Pasaran semasa JOBCOIN ialah $ 3.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOBCOIN ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999873405.92. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.83M.