JobIess Harga Hari Ini

Harga langsung JobIess (JOBIESS) hari ini ialah $ 0.0011979, dengan 14.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JOBIESS kepada USD penukaran adalah $ 0.0011979 setiap JOBIESS.

JobIess kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,198,164, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B JOBIESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JOBIESS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0.00127217 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01618855, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, JOBIESS dipindahkan -1.98% dalam sejam terakhir dan -9.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

JobIess (JOBIESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.20M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

