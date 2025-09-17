JOBSEEK ($JOBSEEK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.056118$ 0.056118 $ 0.056118 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) -0.48% Perubahan Harga (7D) +3.42% Perubahan Harga (7D) +3.42%

JOBSEEK ($JOBSEEK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $JOBSEEK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $JOBSEEK sepanjang masa ialah $ 0.056118, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $JOBSEEK telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan +3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JOBSEEK ($JOBSEEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Bekalan Peredaran 99.88M 99.88M 99.88M Jumlah Bekalan 99,884,690.25758907 99,884,690.25758907 99,884,690.25758907

Had Pasaran semasa JOBSEEK ialah $ 9.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $JOBSEEK ialah 99.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99884690.25758907. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.78K.