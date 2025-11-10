Joe Hat Harga Hari Ini

Harga langsung Joe Hat (HAT) hari ini ialah $ 400.24, dengan 3.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HAT kepada USD penukaran adalah $ 400.24 setiap HAT.

Joe Hat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 58,835, dengan bekalan edaran sebanyak 147.00 HAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HAT didagangkan antara $ 375.44 (rendah) dan $ 401.15 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 18,925.4, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 154.98.

Dalam prestasi jangka pendek, HAT dipindahkan +0.62% dalam sejam terakhir dan +7.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Joe Hat (HAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.84K$ 58.84K $ 58.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.84K$ 58.84K $ 58.84K Bekalan Peredaran 147.00 147.00 147.00 Jumlah Bekalan 147.0 147.0 147.0

Had Pasaran semasa Joe Hat ialah $ 58.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAT ialah 147.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 147.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.84K.