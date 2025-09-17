Joel (JOEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.25% Perubahan Harga (1D) -0.89% Perubahan Harga (7D) -4.10% Perubahan Harga (7D) -4.10%

Joel (JOEL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOEL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOEL sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOEL telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, -0.89% dalam 24 jam dan -4.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joel (JOEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 15.66$ 15.66 $ 15.66 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.78K$ 73.78K $ 73.78K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 3,867,091,298.0 3,867,091,298.0 3,867,091,298.0

Had Pasaran semasa Joel ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.66. Bekalan edaran JOEL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 3867091298.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.78K.