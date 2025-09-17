Joey (JOEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00455269 Harga Terendah Perubahan Harga (1J) +3.49% Perubahan Harga (1D) +6.45% Perubahan Harga (7D) +2.62%

Joey (JOEY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOEY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOEY sepanjang masa ialah $ 0.00455269, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOEY telah berubah sebanyak +3.49% sejak sejam yang lalu, +6.45% dalam 24 jam dan +2.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joey (JOEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran Kelantangan (24J) $ 2.05K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 336.42K Bekalan Peredaran Jumlah Bekalan 999,999,751.155543

Had Pasaran semasa Joey ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.05K. Bekalan edaran JOEY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999751.155543. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 336.42K.