Johnny Suede Harga Hari Ini

Harga langsung Johnny Suede (SUEDE) hari ini ialah $ 0.00348056, dengan 0.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUEDE kepada USD penukaran adalah $ 0.00348056 setiap SUEDE.

Johnny Suede kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,620,549, dengan bekalan edaran sebanyak 465.16M SUEDE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUEDE didagangkan antara $ 0.00337407 (rendah) dan $ 0.00352486 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01862118, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000998.

Dalam prestasi jangka pendek, SUEDE dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan -16.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Johnny Suede (SUEDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Bekalan Peredaran 465.16M 465.16M 465.16M Jumlah Bekalan 465,163,369.981337 465,163,369.981337 465,163,369.981337

Had Pasaran semasa Johnny Suede ialah $ 1.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUEDE ialah 465.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 465163369.981337. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.