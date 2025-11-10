Johnny Suede Harga (SUEDE)
Harga langsung Johnny Suede (SUEDE) hari ini ialah $ 0.00348056, dengan 0.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUEDE kepada USD penukaran adalah $ 0.00348056 setiap SUEDE.
Johnny Suede kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,620,549, dengan bekalan edaran sebanyak 465.16M SUEDE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUEDE didagangkan antara $ 0.00337407 (rendah) dan $ 0.00352486 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01862118, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000998.
Dalam prestasi jangka pendek, SUEDE dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan -16.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Johnny Suede ialah $ 1.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUEDE ialah 465.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 465163369.981337. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.
-0.52%
+0.33%
-16.00%
-16.00%
Pada hari ini, perubahan harga Johnny Suede kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Johnny Suede kepada USD adalah $ -0.0013499466.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Johnny Suede kepada USD adalah $ -0.0014852228.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Johnny Suede kepada USD adalah $ -0.001877680475897526.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.33%
|30 Hari
|$ -0.0013499466
|-38.78%
|60 Hari
|$ -0.0014852228
|-42.67%
|90 Hari
|$ -0.001877680475897526
|-35.04%
Pada tahun 2040, harga Johnny Suede berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Enter Suede — the first-ever on-chain, music-generative AI integrated with blockchain technology. Suede is not just a project; it’s a revolution that seeks to address the industry’s deep-rooted issues while offering a futuristic solution for both artists and fans alike. By combining artificial intelligence with blockchain, Suede promises to transform how music is created, owned, and monetized. But how exactly does it do this? The Challenge: Unfair Music Industry Practices For decades, musicians have been at the mercy of large corporations — whether it’s record labels, streaming platforms, or rights management organizations. The reality for many artists, particularly independent creators, has been the same: unfair contracts, exploitative royalty systems, and a lack of transparency in how revenue is distributed. A prominent example is Mahalia, who struggles with financial stability due to a contract signed in her youth, relinquishing ownership of her music. Similarly, Taylor Swift famously had to re-record her entire discography after losing control of her own music rights. These stories aren’t isolated; they reflect a systemic issue that leaves artists without control over their creative outputs and revenue streams. Additionally, issues like hidden fees, sampled music without royalties, and industry middlemen contribute to a broken system. Even major creators like George Clinton often see their work sampled in popular music, without receiving the royalties they deserve. Suede aims to change all of this. Suede’s Disruptive Technology: Blockchain and AI At the core of Suede’s mission is its unique integration of blockchain and AI, offering a transparent, secure, and artist-friendly way to create, distribute, and profit from music.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.