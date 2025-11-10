BursaDEX+
Harga Johnny Suede langsung hari ini ialah 0.00348056 USD.SUEDE modal pasaran ialah 1,620,549 USD. Jejaki masa nyata SUEDE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SUEDE

Maklumat Harga SUEDE

Apakah SUEDE

Kertas putih SUEDE

Laman Web Rasmi SUEDE

Tokenomik SUEDE

Ramalan Harga SUEDE

Johnny Suede Logo

Johnny Suede Harga (SUEDE)

Tidak tersenarai

1 SUEDE ke USD Harga Langsung:

-0.50%1D
USD
Johnny Suede (SUEDE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:10:16 (UTC+8)

Johnny Suede Harga Hari Ini

Harga langsung Johnny Suede (SUEDE) hari ini ialah $ 0.00348056, dengan 0.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUEDE kepada USD penukaran adalah $ 0.00348056 setiap SUEDE.

Johnny Suede kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,620,549, dengan bekalan edaran sebanyak 465.16M SUEDE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUEDE didagangkan antara $ 0.00337407 (rendah) dan $ 0.00352486 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01862118, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000998.

Dalam prestasi jangka pendek, SUEDE dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan -16.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Johnny Suede (SUEDE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Johnny Suede ialah $ 1.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUEDE ialah 465.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 465163369.981337. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.

Johnny Suede Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.52%

+0.33%

-16.00%

-16.00%

Johnny Suede (SUEDE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Johnny Suede kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Johnny Suede kepada USD adalah $ -0.0013499466.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Johnny Suede kepada USD adalah $ -0.0014852228.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Johnny Suede kepada USD adalah $ -0.001877680475897526.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.33%
30 Hari$ -0.0013499466-38.78%
60 Hari$ -0.0014852228-42.67%
90 Hari$ -0.001877680475897526-35.04%

Ramalan Harga untuk Johnny Suede

Johnny Suede (SUEDE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SUEDE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Johnny Suede (SUEDE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Johnny Suede berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Johnny Suede yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SUEDE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Johnny Suede Ramalan Harga.

Apakah itu Johnny Suede (SUEDE)

Enter Suede — the first-ever on-chain, music-generative AI integrated with blockchain technology. Suede is not just a project; it’s a revolution that seeks to address the industry’s deep-rooted issues while offering a futuristic solution for both artists and fans alike. By combining artificial intelligence with blockchain, Suede promises to transform how music is created, owned, and monetized. But how exactly does it do this? The Challenge: Unfair Music Industry Practices For decades, musicians have been at the mercy of large corporations — whether it’s record labels, streaming platforms, or rights management organizations. The reality for many artists, particularly independent creators, has been the same: unfair contracts, exploitative royalty systems, and a lack of transparency in how revenue is distributed. A prominent example is Mahalia, who struggles with financial stability due to a contract signed in her youth, relinquishing ownership of her music. Similarly, Taylor Swift famously had to re-record her entire discography after losing control of her own music rights. These stories aren’t isolated; they reflect a systemic issue that leaves artists without control over their creative outputs and revenue streams. Additionally, issues like hidden fees, sampled music without royalties, and industry middlemen contribute to a broken system. Even major creators like George Clinton often see their work sampled in popular music, without receiving the royalties they deserve. Suede aims to change all of this. Suede’s Disruptive Technology: Blockchain and AI At the core of Suede’s mission is its unique integration of blockchain and AI, offering a transparent, secure, and artist-friendly way to create, distribute, and profit from music.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Johnny Suede (SUEDE) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Johnny Suede

Berapakah nilai 1 Johnny Suede pada tahun 2030?
Jika Johnny Suede berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Johnny Suede berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:10:16 (UTC+8)

Johnny Suede (SUEDE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Johnny Suede

