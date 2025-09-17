Joi (JOI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01560474$ 0.01560474 $ 0.01560474 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.44% Perubahan Harga (7D) +5.10% Perubahan Harga (7D) +5.10%

Joi (JOI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOI sepanjang masa ialah $ 0.01560474, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.44% dalam 24 jam dan +5.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joi (JOI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Joi ialah $ 9.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.18K.