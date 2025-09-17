JOJO (JOJO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.06% Perubahan Harga (1D) -14.64% Perubahan Harga (7D) -32.83% Perubahan Harga (7D) -32.83%

JOJO (JOJO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOJO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOJO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOJO telah berubah sebanyak +1.06% sejak sejam yang lalu, -14.64% dalam 24 jam dan -32.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JOJO (JOJO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 199.26K$ 199.26K $ 199.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 199.26K$ 199.26K $ 199.26K Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,961,097.072548 999,961,097.072548 999,961,097.072548

Had Pasaran semasa JOJO ialah $ 199.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOJO ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999961097.072548. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.26K.