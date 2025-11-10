JOKE Harga Hari Ini

Harga langsung JOKE (JOKE) hari ini ialah $ 0.00881758, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JOKE kepada USD penukaran adalah $ 0.00881758 setiap JOKE.

JOKE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,408,789, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M JOKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JOKE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01210796, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00843962.

Dalam prestasi jangka pendek, JOKE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

JOKE (JOKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

