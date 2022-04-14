Tokenomik JOKER (JOKER)
Not just a meme, but also a lifestyle. JOKER: Not Just a Meme, But a Lifestyle In the world of blockchain, JOKER is more than just a meme coin—it’s a culture, an attitude, and a symbol of breaking the rules and disrupting the norm. JOKER represents not only trading and wealth but also a bold and carefree way of life, embracing freedom and fearless exploration.
Why Choose JOKER? Cultural Resonance 🎭 – JOKER is not just for traders; it’s for thinkers, risk-takers, and those who refuse to conform. It embodies the spirit of rebellion, creativity, and limitless possibility.
Community-Driven 🌎 – Built and powered by a global network of like-minded individuals, JOKER thrives on decentralization, ensuring that every holder plays a part in shaping its future.
Innovative Economy 💰 – JOKER goes beyond transactions. We are building an ecosystem that integrates NFTs, DAO governance, on-chain voting, social incentives, and more.
JOKER is not just another token—it’s a statement. A movement. A way of life. Are you in? 🚀
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token JOKER yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token JOKER yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
