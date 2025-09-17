JokInTheBox (JOK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.39% Perubahan Harga (7D) +22.16%

JokInTheBox (JOK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOK telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.39% dalam 24 jam dan +22.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JokInTheBox (JOK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 139.29K$ 139.29K $ 139.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.87K$ 188.87K $ 188.87K Bekalan Peredaran 573.04B 573.04B 573.04B Jumlah Bekalan 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

Had Pasaran semasa JokInTheBox ialah $ 139.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOK ialah 573.04B, dengan jumlah bekalan sebanyak 777000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.87K.