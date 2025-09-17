Jonah (JONAH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00230645$ 0.00230645 $ 0.00230645 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.23% Perubahan Harga (7D) +7.23%

Jonah (JONAH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JONAH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JONAH sepanjang masa ialah $ 0.00230645, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JONAH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jonah (JONAH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.66K$ 22.66K $ 22.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.66K$ 22.66K $ 22.66K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,299.0 999,998,299.0 999,998,299.0

Had Pasaran semasa Jonah ialah $ 22.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JONAH ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998299.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.66K.