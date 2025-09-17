Jones DAO (JONES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.086672 $ 0.086672 $ 0.086672 24J Rendah $ 0.08873 $ 0.08873 $ 0.08873 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.086672$ 0.086672 $ 0.086672 24J Tinggi $ 0.08873$ 0.08873 $ 0.08873 Sepanjang Masa $ 28.39$ 28.39 $ 28.39 Harga Terendah $ 0.0479747$ 0.0479747 $ 0.0479747 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) -0.58% Perubahan Harga (7D) +3.47% Perubahan Harga (7D) +3.47%

Jones DAO (JONES) harga masa nyata ialah $0.087868. Sepanjang 24 jam yang lalu, JONES didagangkan antara $ 0.086672 rendah dan $ 0.08873 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JONES sepanjang masa ialah $ 28.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0479747.

Dari segi prestasi jangka pendek, JONES telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +3.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jones DAO (JONES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 453.78K$ 453.78K $ 453.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 874.56K$ 874.56K $ 874.56K Bekalan Peredaran 5.19M 5.19M 5.19M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Jones DAO ialah $ 453.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JONES ialah 5.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 874.56K.