Jones DAO Logo

Jones DAO Harga (JONES)

Tidak tersenarai

1 JONES ke USD Harga Langsung:

$0.087868
$0.087868$0.087868
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Jones DAO (JONES) Carta Harga Langsung
Jones DAO (JONES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.086672
$ 0.086672$ 0.086672
24J Rendah
$ 0.08873
$ 0.08873$ 0.08873
24J Tinggi

$ 0.086672
$ 0.086672$ 0.086672

$ 0.08873
$ 0.08873$ 0.08873

$ 28.39
$ 28.39$ 28.39

$ 0.0479747
$ 0.0479747$ 0.0479747

-0.36%

-0.58%

+3.47%

+3.47%

Jones DAO (JONES) harga masa nyata ialah $0.087868. Sepanjang 24 jam yang lalu, JONES didagangkan antara $ 0.086672 rendah dan $ 0.08873 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JONES sepanjang masa ialah $ 28.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0479747.

Dari segi prestasi jangka pendek, JONES telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +3.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jones DAO (JONES) Maklumat Pasaran

$ 453.78K
$ 453.78K$ 453.78K

--
----

$ 874.56K
$ 874.56K$ 874.56K

5.19M
5.19M 5.19M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Jones DAO ialah $ 453.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JONES ialah 5.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 874.56K.

Jones DAO (JONES) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Jones DAO kepada USD adalah $ -0.00051442956737541.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Jones DAO kepada USD adalah $ -0.0108303987.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Jones DAO kepada USD adalah $ -0.0226167223.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Jones DAO kepada USD adalah $ +0.00325523684205173.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00051442956737541-0.58%
30 Hari$ -0.0108303987-12.32%
60 Hari$ -0.0226167223-25.73%
90 Hari$ +0.00325523684205173+3.85%

Apakah itu Jones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

Jones DAO (JONES) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Jones DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Jones DAO (JONES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jones DAO (JONES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jones DAO.

Semak Jones DAO ramalan harga sekarang!

JONES kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Jones DAO (JONES)

Memahami tokenomik Jones DAO (JONES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JONES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jones DAO (JONES)

Berapakah nilai Jones DAO (JONES) hari ini?
Harga langsung JONES dalam USD ialah 0.087868 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JONES ke USD?
Harga semasa JONES ke USD ialah $ 0.087868. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Jones DAO?
Had pasaran untuk JONES ialah $ 453.78K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JONES?
Bekalan edaran JONES ialah 5.19M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JONES?
JONES mencapai harga ATH sebanyak 28.39 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JONES?
JONES melihat harga ATL sebanyak 0.0479747 USD.
Berapakah jumlah dagangan JONES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JONESialah -- USD.
Adakah JONES akan naik lebih tinggi tahun ini?
JONES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JONESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.